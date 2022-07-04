Барселона, Испания, 4 июля, 2022, 20:11 — ИА Регнум. Сегодня, 4 июня, каталонская «Барселона» официально объявила о трансфере 26-летнего центрального защитника сборной Дании Андреаса Кристенсена.

@cfcunofficial (Chelsea Debs) London Андреас Кристенсен

Соглашение датчанина с «сине-гранатовыми» рассчитано до 30 июня 2026 года. Как сообщает на официальном сайте испанского клуба, сумма отступных за Кристенсена составляет 500 миллионов евро. Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает футболиста в 35 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Андреас Кристенсен, выступая за лондонский «Челси», принял участие в девятнадцати матчах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых не смог отметиться результативными действиями. В остальных турнирах датчанин набрал 3 (2+1) очка по системе гол+пас в одиннадцати встречах.