Тамбов, 4 июля, 2022, 20:06 — ИА Регнум. В Тамбове заключен под стражу 52-летний мужчина, подозреваемый в убийстве своего 57-летнего знакомого.

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По версии следствия, 26 июня мужчина у себя в квартире распивал спиртные напитки в компании знакомых. Один из гостей оскорбил хозяина, и тот, разозлившись, несколько раз ударил его ножом. Жертва скончалась сразу. Через неделю хозяин квартиры сообщил в правоохранительные органы, что у него в квартире находится тело. Убитого гостя обнаружили 2 июля в квартире дома на улице Жуковского.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Подозреваемый заключен под стражу.