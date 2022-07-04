Красноселькупский район, Ямало-Ненецкий АО, 4 июля, 2022, 20:03 — ИА Регнум. На Ямале началось строительство первого свинокомплекса замкнутого цикла. Об этом сообщает пресс-служба главы ЯНАО.

Сельхозпортал.рф На свиноферме

Новый свиноводческий комплекс будет работать с применением энергосберегающих и современных технологий в Красноселькупском районе, в селе Толька. При выходе на полную мощность здесь планируют производить более 50 тонн свинины в год. Ввод в эксплуатацию объекта намечен на конец 2022 года.

Отмечается, что фундамент будущей фермы был залит в прошлом году. На нём возведут здание общей площадью свыше 380 квадратных метров, где будут размещены автоматические системы кормления и поения животных, навозоудаления, в помещениях будет осуществляться компьютеризованный климат-контроль.

Кроме того, в производственной зоне свинокомплекса разместят санпропускник, дезбарьер и крематор.