Нижний Новгород, 4 июля, 2022, 20:02 — ИА Регнум. Профессиональные тренеры проведут бесплатные занятия для жителей Нижнего Новгорода на вораут-площадках города в рамках проекта «Спорт в каждый двор!». Об этом сообщили в мэрии столицы Приволжья сегодня, 4 июля.

ИА REGNUM Площадка для воркаута

Нижегородцев научат правильно делать упражнения на различные группы мышц и грамотно планировать тренировки, а также объяснят, как не навредить себе во время занятий спортом.

Отмечается, что городской департамент физической культы и спорта уже сейчас занимается подбором кандидатов из тренерского сообщества для участия в проекте.

«Очень ждём неравнодушных и заинтересованных спортсменов, которые помогут нижегородцам в достижении спортивных результатов!», — подчёркивают в муниципалитете областного центра.