Москва, 4 июля, 2022, 19:56 — ИА Регнум. Граждане России, прилетающие из-за рубежа и без сертификата о вакцинации от COVID-19, по-прежнему должны будут сдавать ПЦР-тест на коронавирус и заполнять анкету на портале госуслуг. Об этом сообщает 4 июля пресс-служба Роспотребнадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

«Гражданам России по-прежнему нужно заполнять анкету на госуслугах перед возвращением домой. А в течение трёх дней после прибытия — сдавать ПЦР-тест. Если есть сертификат о вакцинации или перенесённой болезни, ПЦР-тест сдавать не нужно», — говорится в сообщении.

Уточняется, что заполнять анкеты и сдавать тесты не потребуется гражданам России и стран — членов Евразийского союза, которые прибывают по суше.

Сдавшим ПЦР-тест после въезда в Россию также больше не потребуется проходить самоизоляцию до получения результата теста.