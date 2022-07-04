Челябинск, 4 июля, 2022, 19:53 — ИА Регнум. В Челябинской области четыре человека пострадали в результате ДТП. Об этом сообщает областное управление ГИБДД.

Ladavesta.net «Лада»

Авария произошла утром 4 июля. Машина «Лада Приора» выехала в кювет и опрокинулась. Травмы получили водитель и его пассажиры. Троих граждан доставили в больницу.

Всего в автомобиле ехали шесть человек. По предварительным данным, водитель был пьян. От освидетельствования он отказался.