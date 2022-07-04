Екатеринбург, 4 июля, 2022, 19:46 — ИА Регнум. Прокуратура изучает информацию о подорожании парковки в аэропорту «Кольцово» в Екатеринбурге. Об этом 4 июня информирует Уральская транспортная прокуратура.

Wikiwand.com Аэропорт Кольцово

Поводом для этого стали публикации СМИ. Из них следует, что стоимость парковки резко поднялась.

Свердловская транспортная прокуратура взяла ситуацию на контроль. В случае наличия оснований будет организована проверка соблюдения законодательства о ценообразовании и защите прав потребителей.