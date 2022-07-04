Москва, , 19:46 — REGNUM Курсы доллара и евро выросли по отношению к рублю по итогам торгов в понедельник, 4 июля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Валюта Дарья Антонова © ИА REGNUM

К закрытию торгов в 19:00 курс доллара расчётами на «завтра» составил 55,24 рубля, что на 74 копейки выше уровня закрытия предыдущей торговой сессии.

Курс евро за день поднялся на 1 рубль 21 копейку и достиг 57,75 рубля.

Ранее сегодня на открытии торгов курсы доллара и евро поднимались до 56,51 рубля и 58,90 рубля соответственно, обновив двухнедельные максимумы.

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