Астрахань, , 19:43 — REGNUM В Астраханской области директор строительной фирмы предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве при выполнении работ по благоустройству Дома культуры в селе Бахтемир Икрянинского района. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Воры от культуры Цитата из х/ф «Старики-разбойники». Реж. Эльдар Рязанов. 1971. СССР

Строительная фирма «Спутник» по муниципальному контракту, заключенному в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», занималась благоустройством Дома культуры в селе Бахтемир. По версии следствия, с ноября 2020 года по сентябрь 2021 года директор фирмы представил в администрацию Бахтемирского сельсовета документы с заведомо ложными сведениями об объемах фактически выполненных работ и использованного материала. Таким образом он похитил более 181 тысячи рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Дело направили в суд.