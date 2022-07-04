Бухарест, , 19:41 — REGNUM Граждане Румынии, имеющие судимость за совершенные ранее преступления или правонарушения, отныне не смогут претендовать на должность главы государства. Соответствующий закон был принят 4 июля на заседании специальной комиссии высшего законодательного органа страны.

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Согласно официальной информации, новый документ призван «не допустить к власти людей, ранее связанных с криминалом». «Румынии не нужны бандиты или люди с уголовным прошлым», — заявил президент страны Клаус Йоханнис.

Напомним, ранее представители десятков общественных организаций Румынии выступили против «присутствия криминала в румынской политике».