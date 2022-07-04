Октябрьский район, Югра, 4 июля, 2022, 19:27 — ИА Регнум. В Югре в ночь возле посёлка Полуденный Октябрьского района на реке Нягань-Юган опрокинулось маломерное судно. Погиб один человек, сообщает пресс-служба ГИМС МЧС по ХМАО.

Спасательный круг

ЧП произошло в ночь на 3 июля. Шестеро молодых людей решили покататься на мотолодке «Крым». В результате неосторожности пассажиров судно перевернулось, пятеро человек успели выплыть. Один пропал. Его нашли в реке днём водолазы.

Обстоятельства трагедии выясняется. Предварительная версия — превышение установленной пассажировместимости и неумелое маневрирование.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вечером 3 июля в Симферопольском утонула трёхлетняя девочка в бассейне на территории гостевого дома.