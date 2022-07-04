Таганрог, Ростовская область, , 19:26 — REGNUM В результате пожара в жилом доме в Таганроге (Ростовская область) никто не пострадал. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России 4 июля.

Пожар

Пожар вспыхнул в двухэтажном частном доме в 15-м Новом переулке поступило в экстренные службы в 17:40 мск. Огонь распространился на площади 70 кв. метров (кровля). Спустя час было объявлено о ликвидации возгорания.

Пострадавших нет. На месте работали 24 сотрудника МЧС России и четыре единицы техники.

Причина произошедшего устанавливается.

ИА REGNUM сообщало, что в telegram-каналах появилась предварительная версия случившегося. Якобы жилой дом вспыхнул после атаки украинского беспилотника.

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