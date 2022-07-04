Милан, Италия, , 19:19 — REGNUM Из-за засухи на севере Италии урожай риса в стране в 2022 году сократится на 30%, с таким прогнозом выступили 4 июля в бизнес-ассоциации Coldiretti.

Рис Pixabay.com

Эксперты напомнили, что из-за дефицита семян в этом году рисом было засеяно на 10 тысяч гектаров меньше, чем в прошлом.

Как сообщалось ранее, проблема засухи затронула в основном северные регионы Италии: уровень воды в реке По снизился на три метра, дно местами обнажено, в озере Маджоре за трое суток уровень воды снизился на метр. Количество осадков, выпавших в 2022 году, почти вдвое ниже нормы.

Фермеры и местные власти просят правительство страны о скорейшей поддержке. Ущерб только для сельского хозяйства страны оценивается в несколько миллиардов евро. Эксперты полагают, что по отдельным видам будет потеряно до трети урожая.