Вашингтон, 4 июля 2022, 19:52 — REGNUM Сценарист Тони Гилрой, занимающийся созданием «Андора», рассказал о структуре сериала. Об этом сообщило издание Empire 4 июля.

Сериал «Андор»
Сериал «Андор»
Кадр из трейлера

По словам сценариста, предстоящее шоу будет состоять из 24 эпизодов, разбитых на несколько блоков. Гилрой также отметил, что первые 12 серий охватят год повествования, а второй аналогичный фрагмент затронет сразу четыре года.

Напомним, сериал «Андор» станет приквелом картины «Изгой-один» во вселенной «Звёздных войн». Премьера проекта намечена на 31 августа 2022 года на Disney Plus.

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