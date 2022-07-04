Вашингтон, , 19:52 — REGNUM Сценарист Тони Гилрой, занимающийся созданием «Андора», рассказал о структуре сериала. Об этом сообщило издание Empire 4 июля.

Сериал «Андор» Кадр из трейлера

По словам сценариста, предстоящее шоу будет состоять из 24 эпизодов, разбитых на несколько блоков. Гилрой также отметил, что первые 12 серий охватят год повествования, а второй аналогичный фрагмент затронет сразу четыре года.

Напомним, сериал «Андор» станет приквелом картины «Изгой-один» во вселенной «Звёздных войн». Премьера проекта намечена на 31 августа 2022 года на Disney Plus.

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