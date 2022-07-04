Таганрог, Ростовская область, 4 июля 2022, 19:19 — REGNUM О пожаре в частном жилом доме, расположенном в Таганроге (Ростовская область), сообщается в Telegram-каналах. Согласно предварительной версии, инцидент стал следствием атаки украинского беспилотника.

Пожар
Пожар
Иван Шилов © ИА REGNUM

Предположительно, БПЛА упал на жилой дом. Якобы на прилегающей территории обнаружены обломки беспилотника, сообщает Baza. Судя по видеокадрам, дом выгорел полностью.

Официального подтверждения этой информации нет. О жертвах и пострадавших не сообщается.

ИА REGNUM напоминает, что атаке украинских беспилотников ранее подвергся Новошахтинский нефтезавод. Жертв и пострадавших нет. Предприятие приостановило деятельность на время ремонтных работ.