Таганрог, Ростовская область, 4 июля, 2022, 19:19 — ИА Регнум. О пожаре в частном жилом доме, расположенном в Таганроге (Ростовская область), сообщается в Telegram-каналах. Согласно предварительной версии, инцидент стал следствием атаки украинского беспилотника.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожар

Предположительно, БПЛА упал на жилой дом. Якобы на прилегающей территории обнаружены обломки беспилотника, сообщает Baza. Судя по видеокадрам, дом выгорел полностью.

Официального подтверждения этой информации нет. О жертвах и пострадавших не сообщается.

ИА REGNUM напоминает, что атаке украинских беспилотников ранее подвергся Новошахтинский нефтезавод. Жертв и пострадавших нет. Предприятие приостановило деятельность на время ремонтных работ.