Вашингтон, , 19:16 — REGNUM Президент США Джо Байден 4 июля по случаю Дня независимости заверил американцев, что лучшие дни страны «еще впереди», сообщает Fox News.

Джо Байден (сс) U.S. Secretary of Defense

Байден планирует собраться в День независимости вместе с первой леди Джилл Байден и семьями военных на барбекю в Белом доме. Позже пара полюбуется фейерверками в центре Вашингтона.

«Четвертое июля — священный день в нашей стране — это время отдавать дань доброте нашей нации, единственной нации на Земле, основанной на идее: все люди созданы равными», — написал Байден в Twitter.

«Не заблуждайтесь, наши лучшие дни еще впереди», — добавил он.

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