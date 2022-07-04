Байден обещает американцам, что «лучшие дни ещё впереди»
Вашингтон, 4 июля, 2022, 19:16 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден 4 июля по случаю Дня независимости заверил американцев, что лучшие дни страны «еще впереди», сообщает Fox News.
(сс) U.S. Secretary of Defense
Джо Байден
Байден планирует собраться в День независимости вместе с первой леди Джилл Байден и семьями военных на барбекю в Белом доме. Позже пара полюбуется фейерверками в центре Вашингтона.
«Четвертое июля — священный день в нашей стране — это время отдавать дань доброте нашей нации, единственной нации на Земле, основанной на идее: все люди созданы равными», — написал Байден в Twitter.
«Не заблуждайтесь, наши лучшие дни еще впереди», — добавил он.