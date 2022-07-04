Ростов-на-Дону, , 18:53 — REGNUM В Ростове-на-Дону, где проживает более 1 млн человек, насчитывается 133 убежища и укрытия. Об этом сказано в аналитической справке «Об итогах изучения деятельности местного самоуправления», размещённой на сайте донского правительства.

Сотрудник надевает противогаз в убежище Алексей Колчин (с) ИА REGNUM

«Для защиты населения в городском округе имеются 133 защитных сооружения, вместимостью 67 783 человека, из них 130 убежищ вместимостью 67 133 человека и три укрытия вместимостью 650 человек, что составляет 170,4% обеспеченности от количества укрываемых», — следует из доклада.

Обеспеченность рабочих и служащих средствами индивидуальной защиты органов дыхания составляет 90%.

План вывоза и выдачи индивидуальных средств защиты разработан, однако не уточнён.