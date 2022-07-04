Пекин, 4 июля 2022, 18:57 — REGNUM Посол США в Китае Николас Бернс заявил, что Пекин якобы «транслирует российскую пропаганду» и потребовал немедленно это прекратить, передают 4 июля местные СМИ.
Согласно сообщениям, американскому дипломату не понравилось, что Пекин возлагает вину за конфликт на Украине на страны Запада.
«Я надеюсь, что представители министерства иностранных дел Китая перестанут обвинять НАТО в развязывании конфликта. Это российская пропаганда», — заявил Бернс.
Он также призвал Пекин перестать распространять «лживые утверждения» об американских биолабораториях на Украине.
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