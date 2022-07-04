Посол США обвинил Китай в «трансляции российской пропаганды»
Пекин, 4 июля, 2022, 18:57 — ИА Регнум. Посол США в Китае Николас Бернс заявил, что Пекин якобы «транслирует российскую пропаганду» и потребовал немедленно это прекратить, передают 4 июля местные СМИ.
Иван Шилов ИА REGNUM
США и Китай
Согласно сообщениям, американскому дипломату не понравилось, что Пекин возлагает вину за конфликт на Украине на страны Запада.
«Я надеюсь, что представители министерства иностранных дел Китая перестанут обвинять НАТО в развязывании конфликта. Это российская пропаганда», — заявил Бернс.
Он также призвал Пекин перестать распространять «лживые утверждения» об американских биолабораториях на Украине.