Оренбург, 4 июля 2022, 18:55 — REGNUM В центре Оренбурга вечером 4 июля произошёл серьёзный пожар. Горит историческое здание. В настоящее время пожар удалось локализовать, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Горит старинный особняк на ул. Краснознамённой. Площадь пожара составила 100 квадратных метров.
Тушением заняты 18 человек, задействовано шесть единиц техники.
«Благодаря оперативным и грамотным действиям пожарных удалось не допустить распространения огня на жилые постройки. На данный момент продолжаются работы по полной ликвидации пожара», — сказали в оренбургском ГУ МЧС.
По данным мэрии Оренбурга, дом расселён. Здание не является объектом культурного наследия.