Оренбург, , 18:55 — REGNUM В центре Оренбурга вечером 4 июля произошёл серьёзный пожар. Горит историческое здание. В настоящее время пожар удалось локализовать, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Пожар ГУ МЧС по Оренбургской области

Горит старинный особняк на ул. Краснознамённой. Площадь пожара составила 100 квадратных метров.

Тушением заняты 18 человек, задействовано шесть единиц техники.

«Благодаря оперативным и грамотным действиям пожарных удалось не допустить распространения огня на жилые постройки. На данный момент продолжаются работы по полной ликвидации пожара», — сказали в оренбургском ГУ МЧС.

По данным мэрии Оренбурга, дом расселён. Здание не является объектом культурного наследия.