Вашингтон, 4 июля, 2022, 19:37 — ИА Регнум. Супруга медиамагната Руперта Мердока, американская модель и актриса Джерри Холл подала документы на развод, сославшись на «непримиримые разногласия» между ними, сообщает 4 июля Reuters.

PublicDomainPictures Развод

66-летняя модель решила развестись с 91-летним Мердоком спустя шесть лет после их свадьбы. При этом она просит о супружеской поддержке и выплате гонорара адвокатам, которые будут помогать ей при разводе.

Точная сумма, на которую претендует супруга медиамагната, не указывается. Холл заявила, что ей «неизвестен полный характер и размер всех активов и долгов Мердока, и она внесет изменения в это заявление, когда эта информация будет выяснена».

Напомним, что ранее Холл долгое время состояла в отношениях с лидером рок-группы Rolling Stones Миком Джаггером, от которого у нее четыре ребенка.