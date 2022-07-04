Москва, 4 июля, 2022, 18:36 — ИА Регнум. Федеральная служба безопасности (ФСБ) выдала официальное предостережение гражданину России, который переводил деньги фонду, финансирующему Вооружённые силы Украины. Об этом сообщили 4 июля в управление ФСБ по Москве и Московской области.

RIA Novosti Сотрудники ФСБ России

По информации ведомства, в период проведения специальной военной операции мужчина осуществлял денежные переводы на счёт зарегистрированного на Украине Международного благотворительного фонда «Вернись живым».

Как уточняется, данная организация работает с 2014 года и оказывает помощь ВСУ «в оснащении электронными средствами ведения наблюдения, беспилотными летательными аппаратами, средствами связи, обучении военных».

В ФСБ подчеркнули, что деятельность фонда направлена против безопасности России, таким образом действия гражданина создают условия для совершения преступления, предусмотренного статьёй 275 УК России «Государственная измена». В связи с этим мужчине было объявлено официальное предостережение о недопустимости подобных действий.