Санкт-Петербург, 4 июля, 2022, 18:39 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге из-за высокой вероятности грозы вводят жёлтый уровень погодной опасности. Об этом 4 июля сообщили в пресс-службе Смольного

Гроза

Такой режим будет действовать в Северной столице с 6:00 до 14:00 во вторник, 5 июля. Жёлтый уровень будет действовать на всей территории города. Напомним, что он обозначает потенциально опасную погоду.

Кроме этого, оранжевый уровень продлили из-за пожарной опасности, в связи с очень жаркой погодой.

Водителей просят быть осторожными и, если это возможно, отказаться от использования транспортных средств из-за высокого риска аварий на дорогах. Осторожность просят соблюдать и пешеходов.

Напомним, что штормовое предупреждение также выпустило ГУ МЧС по Петербургу. Специалисты обращают внимание жителей города на то, что ожидаются ливни, грозы, град, а также порывистый ветер скоростью до 17 м/с.