Из-за грозы в Петербурге 5 июля вводят жёлтый уровень опасности
Санкт-Петербург, 4 июля, 2022, 18:39 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге из-за высокой вероятности грозы вводят жёлтый уровень погодной опасности. Об этом 4 июля сообщили в пресс-службе Смольного
Такой режим будет действовать в Северной столице с 6:00 до 14:00 во вторник, 5 июля. Жёлтый уровень будет действовать на всей территории города. Напомним, что он обозначает потенциально опасную погоду.
Кроме этого, оранжевый уровень продлили из-за пожарной опасности, в связи с очень жаркой погодой.
Водителей просят быть осторожными и, если это возможно, отказаться от использования транспортных средств из-за высокого риска аварий на дорогах. Осторожность просят соблюдать и пешеходов.
Напомним, что штормовое предупреждение также выпустило ГУ МЧС по Петербургу. Специалисты обращают внимание жителей города на то, что ожидаются ливни, грозы, град, а также порывистый ветер скоростью до 17 м/с.