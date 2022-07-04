Ростов-на-Дону, , 18:36 — REGNUM 22-летний житель Ростова-на-Дону стал фигурантом уголовного о реабилитации нацизма. Злоумышленник, намеревавшийся пополнить ряды националистического батальона на Украине, отправлен под стражу. Такое решение принял суд.

ФСБ Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно предварительной версии, которую ТАСС сообщил анонимный источник, ростовчанин создал и администрировал сеть сообществ в одной из социальных сетей, в которых героизировались нацистские преступники. Злоумышленник также одобрял преступления, совершенные украинскими нацформированиями.

Молодой человек планировал выехать на Украину для участия в боевых действиях против Вооруженных сил РФ в составе нацбатальонов.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 354.1 УК РФ «Реабилитация нацизма».