Ростов-на-Дону, 4 июля, 2022, 18:36 — ИА Регнум. 22-летний житель Ростова-на-Дону стал фигурантом уголовного о реабилитации нацизма. Злоумышленник, намеревавшийся пополнить ряды националистического батальона на Украине, отправлен под стражу. Такое решение принял суд.

Иван Шилов ИА REGNUM ФСБ

Согласно предварительной версии, которую ТАСС сообщил анонимный источник, ростовчанин создал и администрировал сеть сообществ в одной из социальных сетей, в которых героизировались нацистские преступники. Злоумышленник также одобрял преступления, совершенные украинскими нацформированиями.

Молодой человек планировал выехать на Украину для участия в боевых действиях против Вооруженных сил РФ в составе нацбатальонов.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 354.1 УК РФ «Реабилитация нацизма».