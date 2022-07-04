Нягань, Югра, 4 июля 2022, 18:32 — REGNUM Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова выразила соболезнования родным погибшего в ходе спецоперации в республиках Донбасса и на Украине младшего сержанта Турала Вердиева Мирза оглы из Нягани. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Турал Вердиев Мирза оглы
Турал Вердиев Мирза оглы
Региональный штаб ХМАО

Турал Вердиев Мирза оглы родился 3 октября 1992 года в Нягани. В 2008 году окончил городскую среднюю школу № 2. Проходил военную службу по призыву в разведке. После демобилизации с 2013 по 2022 год работал водителем в различных предприятиях Нягани. С началом военной спецоперации принял решение уйти на службу по контракту. Участвовал в военных действиях в должности старшего наводчика минометной батареи мотострелкового батальона.

Погиб Турал Вердиев при исполнении воинских обязанностей 25 июня 2022 года. Его семья решила провести прощальные мероприятия в Нягани, а похоронить воина в Азербайджане.