Нягань, Югра, 4 июля, 2022, 18:32 — ИА Регнум. Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова выразила соболезнования родным погибшего в ходе спецоперации в республиках Донбасса и на Украине младшего сержанта Турала Вердиева Мирза оглы из Нягани. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Региональный штаб ХМАО Турал Вердиев Мирза оглы

Турал Вердиев Мирза оглы родился 3 октября 1992 года в Нягани. В 2008 году окончил городскую среднюю школу № 2. Проходил военную службу по призыву в разведке. После демобилизации с 2013 по 2022 год работал водителем в различных предприятиях Нягани. С началом военной спецоперации принял решение уйти на службу по контракту. Участвовал в военных действиях в должности старшего наводчика минометной батареи мотострелкового батальона.

Погиб Турал Вердиев при исполнении воинских обязанностей 25 июня 2022 года. Его семья решила провести прощальные мероприятия в Нягани, а похоронить воина в Азербайджане.