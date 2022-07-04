Берн, 4 июля, 2022, 18:53 — ИА Регнум. Главный операционный директор авиакомпании EasyJet ушел в отставку после отмены тысячи рейсов, что было сделано в попытке решить проблему задержек из-за нехватки персонала, сообщает 4 июля Reuters.

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Питер Белью подал в отставку 1 июля, сообщило руководство британского бюджетного авиаперевозчика. Он покинул свой пост в один из самых тяжелых моментов для европейских авиакомпаний, которые столкнулись с летним хаосом на фоне задержек и отмены рейсов, а также нехватки персонала.

Новым директором стал Дэвид Морган, работавший в авиакомпании с 2016 года временным операционным директором в подчинении генерального директора Йохана Лундгрена.

Напомним, что этим летом по всей Европе прошлась волна забастовок работников аэропортов. Нехватка персонала вынуждает авиакомпании отменять тысячи рейсов, что приводит к многочасовым очередям.