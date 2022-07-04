Сыктывкар, , 18:21 — REGNUM Госдолг Коми за месяц вырос почти на три миллиарда рублей — в июне республика получила бюджетный кредит для замещения коммерческих ссуд, пишет БНК.

Владимир Уйба. Obninsk.name

Напомним, в начале 2022 года размер госдолга Коми составлял 34,4 млрд рублей. В январе власти региона погасили более 3 млрд рублей задолженности по коммерческим кредитам, уменьшив сумму госдолга до 31 млрд рублей.

«В июне республика получила бюджетный кредит на сумму 3 млрд 352,6 млн рублей под 0,1% годовых. Средства пойдут на погашение коммерческих кредитов республики и муниципалитетов, сложившихся на 1 января 2022-го и подлежащих уплате в этом году. Таким образом, на начало июля размер госдолга составил 33,8 млрд рублей», — пишет агентство.

В настоящее время госдолг республики сформирован из бюджетных и банковских кредитов, а также облигаций.

Как сообщало ИА REGNUM, общий долг российских регионов по бюджетным кредитам составляет 1,371 трлн рублей.