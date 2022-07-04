4 июля 2022 | Время чтения 3 мин

В социальных сетях обсудили заявление бывшего премьер-министра Украины, депутата Рады Юлии Тимошенко о том, что заключение мирного соглашения с Москвой неприемлемо для Киева.

Оксана Переможенко, , 18:54 — REGNUM Бывший премьер-министр Украины, депутат Рады Юлия Тимошенко считает заключение мирного соглашения с Москвой неприемлемым для Киева. Об этом политик заявила 3 июля в интервью газете The Daily Telegraph.

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Тимошенко отметила, что любое мирное соглашение Украины с Россией станет потенциальным шагом к очередной войне.

«Это неприемлемо для Украины. Мирное соглашение — иллюзия, а единственный выход — победа в бою», — сказала она.

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Заявление Тимошенко обсудили в социальной сети «Вконтакте», а также в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения согласились с Тимошенко, указав на то, что России нужно идти «до конца» и не заключать с Киевом никаких соглашений. Иные указали на то, что Тимошенко не жаль граждан Украины, которые могут погибнуть в ходе военных действий, — участники обсуждения усомнились в том, что на передовой находится кто-то из родственников политика.

«Сама-то поди на пляже лежит, греет телеса под европейским солнышком…» — отреагировала одна из участниц обсуждения.

«Лично пойдёт в окоп?» — задался вопросом Andrew T.

«Тимошенко отправить на передовую срочно! Пусть покажет личным примером! Баба-каравай…» — призвал Вася П.

«Не льстите себе! Путин не ведет переговоров с террористами», — добавил Алексей Р.

«Умрите ж за меня, мои верные холопы!» — с сарказмом пишет Александр Н., обращаясь как бы от лица Тимошенко.

«Свирепая бабулька», — смеется Т. К.

«Пора Юльке на передовую. В самое пекло. Санитаркой. Пускай пороху понюхает», — с сарказмом добавил 2022.

Юлия Тимошенко Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Ещё одна кикимора из болота лезет. То-то я и смотрю, её не видно… Стервятница…» — написала Настёна.

«А вот тут она права. С этими заключать договоров нельзя, не первый раз уже Россию кидали…» — отреагировала «Беззубая акула».

«Юлька пусть берет автомат и вперёд на лабутенах на передовую», — иронизирует Ирина.

«И правда, иллюзия, как Минские первые и вторые!» — пишет Ольга Т.

«Вот и мы так же думаем: никаких Минсков-3! Только победа России и союзников. А Юлька, молодец, за нас топит (сарказм)», — прокомментировал A. V.

«Вот правильно, такой страны, как Украина, не должно остаться на карте мира. Ни кусочка!» — написал Владимир К.

«Тогда действительно придется до последнего украинца», — отреагировала Ольга.

«Ну с ней все ясно… Чем больше бардак в стране, тем легче воровать», — добавил Сергей Ш.

«А где ее дети? В окопах, надеюсь! Ну, а как иначе! У такой патриотичной маман и дети должны быть соответствующие! Хотя, о чем это я… Это чужие дети должны умирать и «побеждать в бою», — написала Julia V.

«А в чём, в чём она не права? «Мирного соглашения»? Хватит нам всех минских договорняков. «Победа в бою»? Ну правильно, будет существовать Украина — война не закончится. Поэтому Украина должна исчезнуть как плохой эксперимент», — считает Воха.

«На передовую Юльку! Вместе с детьми. Защищать нэньку. А то поди из Испании вопит», — шутит «Птыца-невылица».

«Молодец, только победа России в бою, уточнить надо было», — подчеркнула Наталия.

«Только до западных границ и до последнего фашиста», — пишет Тамара П.

«Значит, Украины не будет», — отреагировал «Т».

«Любое мирное соглашение станет лишь первым шагом к очередной войне…» Заметьте, не мы это сказали. Придется до Польши дойти», — добавила Ирина К.

«Ну, между прочим, она права. Подписать мир с Украиной сейчас, значит, позволить сохранить осиное гнездо. Так что да, до победного», — согласился один из участников обсуждения.

«Чем ближе люди к фронту, тем меньше они с ней согласны… Пора ей на передовую на процедуры», — с юмором подытожила Анна.