Таганрог, Ростовская область, , 18:14 — REGNUM В Ростовской области в многоквартирном жилом доме, где днём 4 июля случился пожар, отключили газ. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве.

В экстренные службы сообщение о хлопке и пожаре в доме на улице Победы в Таганроге поступило в 13:15 мск. На место оперативно выехали специалисты служб экстренного реагирования. Возгорание было оперативно ликвидировано.

«Газоснабжение жилого дома приостановлено, угрозы обрушения конструкций не выявлено», — сказано в сообщении.

В результате случившегося погиб 58-летний мужчина. Женщина, находившаяся в момент хлопка за входной дверью, с ожогами была госпитализирована.

На месте происшествия работают следователи.

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