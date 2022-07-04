Таганрог, Ростовская область, 4 июля 2022, 18:14 — REGNUM В Ростовской области в многоквартирном жилом доме, где днём 4 июля случился пожар, отключили газ. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве.
В экстренные службы сообщение о хлопке и пожаре в доме на улице Победы в Таганроге поступило в 13:15 мск. На место оперативно выехали специалисты служб экстренного реагирования. Возгорание было оперативно ликвидировано.
«Газоснабжение жилого дома приостановлено, угрозы обрушения конструкций не выявлено», — сказано в сообщении.
В результате случившегося погиб 58-летний мужчина. Женщина, находившаяся в момент хлопка за входной дверью, с ожогами была госпитализирована.
На месте происшествия работают следователи.
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