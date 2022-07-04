Бухарест, , 18:14 — REGNUM Высокопоставленный чиновник компании «Железные дороги Румынии» (CFR) был задержан по подозрению в получении взятки. Об этом 4 июля сообщает румынский телеканал Digi24.

Флаг Румынии Nicolas Raymond

По данным СМИ, некий руководитель отделения CFR в Тимишоаре (Западная Румыния) привлечен к ответственности за то, что в течение последних нескольких лет осуществлял незаконные финансовые операции. Общая сумма ущерба, нанесенная деятельностью указанного лица румынской казне, исчисляется сотнями тысяч долларов.

Ведется следствие. Если вина обвиняемого будет доказана в суде, ему грозит до 10 лет тюремного заключения.