Курск, 4 июля, 2022, 18:08 — ИА Регнум. В ходе проведения специальной военной операции на территории Украины погиб уроженец Курской области Алексей Обухов, сообщила пресс-служба областной администрации.

Телеграм-канал администрации Курской области В ходе проведения специальной военной операции на территории Украины погиб уроженец Курской области Алексей Обухов

«30 июня в ходе проведения специальной военной операции на территории Украины погиб наш земляк, уроженец села Успенка — ефрейтор контрактной службы Алексей Обухов», — говорится в официальном сообщении.