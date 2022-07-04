В Курской области подтвердили гибель ещё одного военного
Курск, 4 июля, 2022, 18:08 — ИА Регнум. В ходе проведения специальной военной операции на территории Украины погиб уроженец Курской области Алексей Обухов, сообщила пресс-служба областной администрации.
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В ходе проведения специальной военной операции на территории Украины погиб уроженец Курской области Алексей Обухов
«30 июня в ходе проведения специальной военной операции на территории Украины погиб наш земляк, уроженец села Успенка — ефрейтор контрактной службы Алексей Обухов», — говорится в официальном сообщении.