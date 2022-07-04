Вологда, , 18:07 — REGNUM В Вологде у автобуса, перевозившего пассажиров, отказали тормоза. В результате ДТП пострадали пять человек, сообщает УГИБДД.

Водитель автобуса показывает документы инспектору ДПС Алексей Колчин © ИА REGNUM

«Авария произошла с автобусом, который ехал по маршруту №19. По предварительным данным, у автобуса отказали тормоза, он въехал в ступени драмтеатра, они находятся рядом с проезжей частью. Пострадали пять пассажиров автобуса, тяжелых травм нет», — уточнили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в столице Приамурья автобус наехал на семилетнего велосипедиста.