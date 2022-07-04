Калуга, 4 июля, 2022, 19:33 — ИА Регнум. Внешнеторговый оборот Калужской области в 2021 году увеличился почти на треть и превысил 9 млрд долларов. Торговля велась со 131 страной мира. Об этом 4 июля рассказал губернатор Владислав Шапша в Екатеринбурге на Координационной сессии министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова и торговых представителей России в иностранных государствах в рамках международной промышленной выставки «ИННОПРОМ», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

ТГ-канал Владислава Шапши Выступление калужского губернатора Владислава Шапши в Екатеринбурге

Более 90% от общего объема регионального экспорта — несырьевые неэнергетические товары. Объем привлеченных инвестиций за 2021 год достиг почти 130 млрд рублей, рост к 2020 году — 11,4%. Созданные в регионе меры поддержки инвестиционной активности позволяют Калужской области стабильно занимать позиции лидеров Национального рейтинга состояния инвестиционного климата. Несмотря на риски, компании, работающие в Калужской области, намерены продолжать реализацию инвестиционных программ. Никто из них не отказался от своих планов. По итогам I квартала 2022 года объем инвестиций вырос более чем на 24% по отношению к аналогичному периоду 2021 года. Крупнейшие промышленные компании адаптируются к сложившейся ситуации, ведут поиск аналогов комплектующих, пересматривают рынки сбыта.

«Вместе с торгпредствами мы нацелены на развитие взаимоотношений на дружественных нам рынках. Уже проведены мероприятия, подготовленные совместно с торгпредами Российской Федерации в Турции, Азербайджане, Марокко, Сербии. В ближайшее время запланированы встречи с торговыми представителями в Алжире и Иране. Ценно, что торговые представители помогают регионам в поиске квалифицированных поставщиков и производителей за границей. Сейчас это одна из главных потребностей», — отметил Владислав Шапша.