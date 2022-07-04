Киншаса, 4 июля, 2022, 18:27 — ИА Регнум. Президенты Демократической Республики Конго и Руанды Феликс Чисекеди и Поль Кагаме на текущей неделе проведут переговоры в столице Анголы Луанде, сообщает 4 июля Reuters со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Жители Конго

Отмечается, что, скорее всего, встреча двух политиков состоится 5 или 6 июля.

Напомним, что две страны ведут дипломатическое противостояние с тех пор, как повстанческое «Движение 23 марта» (M23) возобновило боевые действия против конголезских войск на востоке страны, недалеко от границы с Руандой. Президент Чисекеди ранее призвал население к всеобщей мобилизации перед угрозой повстанцев.