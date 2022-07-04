Москва, , 17:59 — REGNUM Граждан России нет среди пострадавших в результате беспорядков в Узбекистане. Об этом сообщает 4 июля пресс-служба МИД России.

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«Имеются человеческие жертвы и пострадавшие, в том числе среди сотрудников правоохранительных органов Республики Узбекистан. По информации посольства России, на текущий момент пострадавших российских граждан в Каракалпакстане не выявлено», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, 1 и 2 июля в Нукусе, столице входящей в Узбекистан Республики Каракалпакии, произошли беспорядки после объявления о конституционной реформе. В ходе беспорядков пострадали около 250 человек, среди них есть серьёзно раненые, более 500 человек были задержаны.

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