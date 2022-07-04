Сургут, Югра, 4 июля, 2022, 17:57 — ИА Регнум. В Сургуте (ХМАО) по факту оскорбительных высказываний местной жительницы в социальной сети в адрес соседей на национальной почве возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Югре.

Mariluna Сургут

Установлено, что в июне 2022 года жительница Сургута во время общения в домовом чате публично оскорбила и угрожала применением насилия в отношении соседа по дому и неопределенного круга лиц, акцентируя внимание на их национальности.

По факту возбуждено уголовное дело по п.«а» ч.2 ст. 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства по признакам национальности»).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в одном из жилых домов Сургута мужчина сделал замечание детям, которые срывали в лифте плакаты и ломали оборудование. Он снял юных вандалов на видео и выложил в общедомовой чат. На возмущение соседей поступком мальчишек одна из матерей хулиганов, уроженка Азербайджана, пообещала физически расправиться с осуждающими и оскорбила их по национальному признаку.