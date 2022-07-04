Фатеж, Курская область, , 17:54 — REGNUM В Курской области апелляционная инстанция отменила приговор врачу-реаниматологу за убийство медсестры Фатежской ЦРБ, сообщил портал «Друг для друга».

Правосудие Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Защита добилась отмены приговора. Дело снова поступило в Фатежский районный суд и будет рассматриваться заново — уже в другом судебном составе. На 6 июля назначено заседание суда по мере пресечения для обвиняемого.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 21-летняя медсестра была убита в ночь с 26 на 27 марта 2021 года. Согласно материалам суда, врач в нетрезвом состоянии, находясь с медсестрой в реанимации «красной зоны» ковидного госпиталя, приобнял её и просил не ходить на дежурство, а провести время с ним, за что получил пощёчину. После этого он напал на девушку, которая пыталась сопротивляться, избил и задушил её.

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