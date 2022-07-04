Нижний Новгород, 4 июля, 2022, 17:48 — ИА Регнум. Министерство угля и энергетики Донецкой народной республики теперь возглавит бывший министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области Андрей Чертков, передают региональные СМИ сегодня, 4 июля.

Dnr-online.ru Флаг ДНР

Указ о его назначении на эту должность уже подписал глава ДНР Денис Пушилин.

Кадровые перестановки в руководстве республики объясняют необходимостью как можно скорее перейти в российское правовое поле.

ИА REGNUM напоминает, что Андрей Чертков в период с апреля 2013 года по август 2016 года занимал должность вице-мэра Нижнего Новгорода, с августа 2016 года по март 2017 года — заместителя министра энергетики и ЖКХ Нижегородской области, с марта 2017 года по ноябрь 2020 года — министра энергетики и ЖКХ Нижегородской области, а с ноября 2020 года — руководителя администрации Кстовского района Нижегородской области.