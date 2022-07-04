Воронеж, 4 июля, 2022, 17:48 — ИА Регнум. Три человека погибли в результате автоаварии в Воронежской области 4 июля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Авария произошла около 16:00 на 210 километре автодороги «Воронеж — Луганск» в Россошанском районе. По предварительным данным, автомобиль MAN, который двигался в сторону Кантемировки, столкнулся с автомобилем Ford Explorer, а затем — выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Renault Kaptur.

В результате аварии на месте ДТП погибли три человека, которые находились в Renault, в том числе несовершеннолетний пассажир.

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются обстоятельства и причины происшествия.