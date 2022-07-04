Санкт-Петербург, , 18:12 — REGNUM Пользователи российских социальных сетей не горят желанием немедленно отправиться в соседние Финляндию и Эстонию, которые станут доступны для сухопутных туристических путешествий с 15 июля 2022 года. Корреспондент ИА REGNUM выяснил, почему многие предпочитают оставаться в России, несмотря на снятие антиковидных ограничений при поездках за рубеж.

Финляндия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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Многие пользователи в социальных сетях призывают бойкотировать поездки в западные страны ввиду их враждебного отношения к России, как в плане санкционной политики, так и из-за получивших широкое распространение русофобских настроений.

«Тратить деньги в странах санкций? Ни за что!», — написал Артур К.

«Русишь окупант приезжай на отдых к нам кушать нечего. А на ваши деньги мы будем оружие на Украину поставлять», — с сарказмом высказался Алексей Ш.

Некоторые комментаторы всё же допускают турпоездки на Запад, но уже дают советы российским туристам: временно забыть о своей национальной идентификации и языке.

«Главное — на время поездки забыть русский, ничем не выдавать свою принадлежность к Мордору, и наслаждаться местным радушием и гостеприимством…», — иронизирует Vitaly S.

О том, что сейчас к туристам из России в западных странах будет особое отношение, пишет и Volshebnik Goodwin. «С учётом русофобии во многих странах, не стоит ехать никуда. «Пока в кафе кофе донесут, весь персонал туда плюнет». Лучше на дачу, на гамак», — написал комментатор.

На фоне предполагаемого отсутствия радушного отношения к туристам из России в Финляндии и Эстонии часть пользователей советует проводить отпуска и отдых в России. Многие подчеркивают, что на Родине полно мест и городов с интересной историей и культурными достопримечательностями.

«Пффффф… нет ужжжж у нас есть Алтай, Крым, Байкал и Сибирь, каждый уголок полон своей историей и достопримечательностью…», — выразил своё мнение пользователь с ником Ken Zo.

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Конечно, есть и те, кто обрадовался открытию границ в связи со снятием антиковидных ограничений и начавшейся выдачей финского Шенгена жителям России, независимо от цели поездки. Кто-то даже ожидает, что это спровоцирует ажиотаж у российских граждан.

«Пишу и рыдаю, но это слёзы радости, наконец-то дешёвые качественные сосиски! Терве («terve» — «привет» по-фински, — прим. ред.), друзья мои!», — ликует Михась Ш.

Часть пользователей мысленно уже прокладывает маршрут в другие страны Европы, который станет возможен после открытия границ. «Отличная новость! А через финку уже хоть в Испанию, хоть в Италию! Как же я долго ждал! Молодцы», — написал Dmitry N.

Напомним, что 15 июля снимаются антикоронавирусные требования России для пересечения сухопутной границы. Финляндия также отменила ограничения, в том числе на оформление виз для жителей России.

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