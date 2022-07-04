Нижний Новгород, 4 июля, 2022, 17:44 — ИА Регнум. Впервые за 2022 год на вторичном рынке жилья в Нижнем Новгороде снизились цены, передаёт «GiperNN» со ссылкой на данные аналитиков.

Андрей Репин ИА REGNUM Нижний Новгород

За последний месяц готовые квартиры в столице Приволжья подешевели, но весьма незначительно — в среднем до 110 824 рублей за квадратный метр, то есть на 0,24% или на 269 рублей.

Наиболее дорогое жильё по-прежнему продаётся в центральной части города. Его стоимость в среднем составляет 132,8 тысячи рублей за «квадрат».

В других районах Нижнего Новгорода можно приобрести квартиру за 96,7 тысячи — 126,4 тысячи рублей за квадратный метр.

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