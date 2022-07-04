Москва, 4 июля, 2022, 17:58 — ИА Регнум. Депутаты Госдумы готовятся провести 5 и 6 июля заключительные заседания весенней сессии, на которых будет рассмотрено большое количество законопроектов. Как передает корреспондентИА REGNUM4 июля, об этом заявил журналистам первый вице-спикер ГосдумыАлександр Жуков («Единая Россия»).

Kremlin.ru Александр Жуков

«У нас завершающая неделя весенней сессии. Два дня заседания будут — завтра и в среду. Завтра у нас очень большое количество законов. Во втором чтении более 50 законов», — пояснил он.

По его словам, в среду, 6 июля, планируется рассмотрение законопроектов в третьем чтении и выступления председателя Госдумы Вячеслава Володина и руководителей думских фракций.

В частности, парламентарии планируют рассмотреть несколько пакетов законопроектов с поправками в Налоговый кодекс, законопроекты о российском движении детей и молодежи и организации перевозок пассажиров легковым такси.

«Не знаю, успеем ли мы все завтра рассмотреть, но часть перейдет, естественно, на среду», — добавил Жуков.

На вопрос журналистов он уточнил, что время начала пленарных заседаний остается прежним — 12.00 по мск.

«Хороший вопрос, не знаем, посмотрим. Пока все не сделаем, не закончим», — сказал депутат, отвечая на вопрос о том, во сколько закончится последнее заседание.

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