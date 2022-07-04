Симферопольский район, , 17:42 — REGNUM Девочка 2019 года рождения утонула в бассейне на территории гостевого дома в посёлке Николаевка Симферопольского района Республики Крым вечером 3 июля. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Крым.

Бассейн modi74

По предварительным данным, ребёнок вместе с семьёй отдыхала в одном из гостевых домов. Вечером 3 июля девочка упала в бассейн на территории гостевого дома, спасти её не удалось.

Прокуратура начала проверку по факту трагедии. Также проверку начали следственные органы. Ход и результаты проверки взяты на контроль.