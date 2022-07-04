Курск, 4 июля, 2022, 17:41 — ИА Регнум. Глава комитета безопасности Курской области Михаил Горбунов 4 июля призвал жителей региона сообщать о беспилотниках, сообщил портал «46tv».

Иван Шилов ИА REGNUM Беспилотники

На оперативном сообщении он заявил, что беспилотные летательные аппараты используются украинскими военными «против пограничных структур и населения» РФ.

Курян, которые могут заметить беспилотники в воздухе, Горбунов попросил сразу сообщать об этом в полицию, пограничникам или на единый диспетчерский телефон.