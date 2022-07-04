Нижний Новгород, , 17:41 — REGNUM Степень изношенности троллейбусного и трамвайного парка Нижнего Новгорода достигла 94%. Об этом заявил исполняющий обязанности технического директора «Нижегородэлектротранса» Василий Синицын в эфире телеканала «Волга».

Нижегородский троллейбус Nnov.ru

По его словам, в настоящее время на маршруты выходят только 100 — 130 из 202 имеющихся в наличии троллейбусов.

Также глава муниципального транспортного предприятия отметил, что ситуация усугубляется из-за изношенности трамвайных путей на 90%.

Ещё одной проблемой, по причине которой не все трамваи и троллейбусы выходят на линию в столице Приволжья, руководитель «Нижегородэлектротранса» назвал нехватку водителей электротранспорта — сейчас дефицит кадров составляет около 200 человек.