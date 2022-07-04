Москва, 4 июля, 2022, 17:39 — ИА Регнум. Известный актёр и режиссёр Фёдор Бондарчук снимется в картине «Повелитель ветра» режиссёра Игоря Волошина («Скорый «Москва — Россия»). Об этом написал Telegram-канал «Кинопоиск» 4 июля.

Дарья Драй ИА REGNUM Федор Бондарчук

Как сообщил источник, артист исполнит роль главного героя — путешественника Фёдора Конюхова, о кругосветном путешествии которого и будет снят фильм. Отмечается, что Бондарчук также выступит продюсером ленты.

Напомним, лента «Повелитель ветра» является байопиком об известном российском путешественнике Фёдоре Конюхове. Премьера картины намечена на вторую половину 2023 года.